5 августа Эрдоган прилетит в Россию для обсуждения с Путиным экспорта зерна из Украины

Президенты Турции и России вновь встретятся, чтобы обсудить экспорт украинского зерна. Переговоры должны состояться 5 августа в Сочи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 августа президент России Владимир Путин проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на черноморском курорте Сочи, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В заявлении российской стороны говорилось лишь о том, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения. Однако известно, что среди тем будет реализация соглашения об экспорте зерна.

Именно Турция и ООН стоят за недавно подписанным соглашением, согласно которому Россия должна прекратить огонь и разрешить судам с зерном покидать украинские порты.

Подписанное в Стамбуле соглашение важно для всего мира, потому что российская спецоперации, а значит, и приостановка экспорта зерна из Украины, вызвали продовольственный кризис в мире.

Соглашения, подписанные в минувшую пятницу, 22 июля между Россией и ООН и Турцией, а также между Украиной, Турцией и ООН, предусматривают возможность экспорта из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Они должны действовать 120 дней. На украинских складах находится более 20 миллионов тонн зерна.