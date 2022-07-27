В четверг, 28 июля Байден обсудит с Си Цзиньпином Тайвань и Украину

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, вероятно, состоится в четверг, 28 июля. Белый дом официально не подтвердил эту дату.

Ранее во вторник, 26 июля официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил о запланированном разговоре между двумя лидерами великих держав. Темы будут включать Тайвань и конфликт в Украине.

"Это одни из самых важных двусторонних отношений в мире в одном из самых важных регионов мира, Индо-Тихоокеанском регионе. Темой будет все, от напряженности вокруг Тайваня до конфликта на Украине", - сказал Кирби.

По словам пресс-секретаря, переговоры не изменили ежедневных угроз со стороны Пекина по поводу возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Министерство иностранных дел Китая ранее объявило, что если политик посетит остров, Пекин "примет решительные меры для защиты нашего суверенитета".