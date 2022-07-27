Сергей Лавров: Руководство Польши хочет втянуть Украину в «свободный мир»

Глава МИД России Сергей Лавров в последнем заявлении, которое цитирует агентство ТАСС прокомментировал недавние слова президента Польши Анджея Дуды.

"Насколько мир, в который польское руководство хочет втянуть Украину, является свободным миром, наверное, становится ясно каждый день, когда вся Европа безоговорочно подчинена диктату США", - заявил Лавров.

Напомним, что недавно Анджей Дуда при подписании законов, дающих ему право ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что "Украина победит".

"Я верю, что благодаря этому победит свободный мир и, как следствие, победит и Украина, защитится от России, и что мы сможем дальше развиваться и жить в мире и спокойствии", - сказал Дуда.

Теперь его слова прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что западные страны, выступающие против действий России, преследуют "разные геополитические цели".

"Эти цели связаны как с ситуацией в стране и желанием отвлечь внимание от этих проблем, так и с намерением продвигать свои геополитические интересы. Европа выполняет волю Вашингтона с большим ущербом для собственной экономики и социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена", - сказал Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

Недавно глава российской дипломатии опубликовал в газете "Известия" статью, в которой объяснил причины военной спецоперации в Украине. По словам Лаврова, украинский кризис является частью сценария, когда-то продвигаемого Збигневом Бжезинским, советником американского президента Джимми Картера.

"Все разговоры о хороших отношениях, декларируемая готовность Запада учитывать права и интересы россиян, оказавшихся в независимой Украине и других постсоветских республиках после распада СССР, оказались чистой воды выступлений", — добавил Лавров.