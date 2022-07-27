Владимир и Елена Зеленские ушли в модельный бизнес и снялись для Vogue

Чета Зеленских станет иконой нового выпуска Vogue благодаря проведенной в Киеве фотосессии.

Создать икону для гламурного журнала предложили американскому фотографу Энни Лейбовиц.

Сюжет фотосессии отправляет зрителя к размышлению о будущем Украины, рассказали в Vogue.

«Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналист издания Atlantic) об их браке и мечтах о будущем Украины», — пишет Vogue.

Фонами для футуристической фотосессии стали кабинет президента Украины и аэропорт Антов в Гостомеле, где в кадр примешался стиль милитари, благодаря присутствию украинских военных. 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 