Владимир и Елена Зеленские ушли в модельный бизнес и снялись для Vogue
Чета Зеленских станет иконой нового выпуска Vogue благодаря проведенной в Киеве фотосессии.
Создать икону для гламурного журнала предложили американскому фотографу Энни Лейбовиц.
Сюжет фотосессии отправляет зрителя к размышлению о будущем Украины, рассказали в Vogue.
«Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналист издания Atlantic) об их браке и мечтах о будущем Украины», — пишет Vogue.
Фонами для футуристической фотосессии стали кабинет президента Украины и аэропорт Антов в Гостомеле, где в кадр примешался стиль милитари, благодаря присутствию украинских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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