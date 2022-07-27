Белый дом: Россия не уведомила США о намерении покинуть Международную космическую станцию

Россия официально не уведомляла Соединенные Штаты о своем намерении покинуть Международную космическую станцию, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Белый дом изучает варианты смягчения последствий нехватки россиян на МКС

"Правительство России официально не уведомляло США о своем намерении выйти из состава МКС. Мы изучаем возможности смягчения потенциального воздействия на МКС вывода российских войск после 2024 года", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для прессы.

Ранее агентство АР писало, что новый глава российского государственного космического агентства "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что его страна покинет Международную космическую станцию ​​после 2024 года и построит свою орбитальную станцию .

В проекте МКС участвуют США, Россия, Канада, Япония и некоторые страны, входящие в Европейское космическое агентство (ЕКА).

Первые модули МКС были выведены на орбиту в 1998 году, а первый постоянный экипаж прибыл туда в 2000 году.