Утомленный самоизоляцией Байден попросил разрешения заняться спортом

На пятый день заключения после ухода на самоизоляцию по Covid-19 79-летний американский президент попросил у лечащего врача разрешения заняться спортом.

«Он закончил лечение противовирусным Паксловидом во вторник, 26 июля, и его симптомы почти полностью исчезли», — сообщила врач Белого дома О'Коннор.

Джо Байден сможет выйти из изоляции, как только у него будет отрицательный результат и он, кажется, будет готов, по крайней мере, психологически, отметила медик в своем отчете о здоровье американского лидера.

В отчете мимоходом упоминается, что президент «чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить свой режим упражнений».

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который иногда задавался вопросом, не вредны ли спортзалы на самом деле для здоровья, Джо Байден каждое утро занимается физкультурой, а по выходным совершает короткие велосипедные прогулки в своей резиденции Делавэр.

«Вчера вечером он попросил заняться спортом», — заявила во вторник его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. «Он любит поднимать гантели, любит использовать беговую дорожку», - добавила представитель Белого дома.