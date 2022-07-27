Сильное землетрясение произошло на севере Филиппин, есть жертвы

Землетрясение магнитудой в 7 баллов произошло на севере Филиппин в среду, 27 июля, в результате чего погиб, по меньшей мере, один человек.

СМИ отмечают, что катаклизм посеял панику среди жителей и сотрясал здания вплоть до столицы Манилы, расположенной в 300 км от эпицентра.

По данным Сейсмологического института США (USGS), землетрясение было зарегистрировано в 08:43 по местному времени (00:43 по Гринвичу) на относительно небольшой глубине 10 км в горной провинции Абра, на главном острове Лусон.

Геологическая служба США определила магнитуду в 7 баллов.

Полиция сообщила, что 25-летний рабочий погиб в результате обрушения трехэтажного здания, над которым он работал, в Ла-Тринидаде, столице провинции Бенге. Семь других рабочих на том же участке не пострадали.

В городе Долорес, расположенном очень близко к эпицентру, перепуганные жители выбежали из своих домов, а окна местного рынка были разбиты вдребезги, сообщил AFP командир местной полиции Эдвин Серхио.

«Землетрясение было очень сильным, — сказал г-н Серхио, - Фруктовые и овощные столы на рынке были опрокинуты», — продолжил он, добавив, что на стенах полицейского участка появились трещины.

Еще один офицер полиции, Назарено Эмиа, сообщил AFP, что несколько раненых были доставлены в больницу.

«В некоторых зданиях есть трещины. Электричество и интернет отключены», — сказал Назарено Эмиа.