Financial Times: Впервые в истории китайские инвестиции в России упали до нуля

Китайские инвестиции в Россию в рамках стратегической инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) впервые в истории упали до нуля в первой половине 2022 года.

Это свидетельствует о нежелании Пекина нести расходы, связанные с санкциями, введенными против Москвы, пишет Financial Times.

Согласно отчету Центра зеленых финансов и развития Фуданьского университета в Шанхае, который цитирует Financial Times, Пекин не заключал никаких соглашений с российскими организациями в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в первые шесть месяцев этого года. В свою очередь, в 2021 году стоимость китайско-российских контрактов составила около 2 миллиардов долларов.

Директор Центра Кристоф Недопил Ван отметил, что угроза санкций Запада против России может отбить у Китая желание инвестировать в страну. Однако он отметил, что, замедляя инвестиции в Россию, Китай углубил свое присутствие на Ближнем Востоке.

По мнению ученых из Фуданьского университета, Саудовская Аравия стала одним из крупнейших бенефициаров BRI. В первой половине 2022 года Пекин заключил с этой страной соглашения на сумму примерно 5,5 млрд долларов.

В свою очередь, в прошлом году Китай инвестировал 10,5 млрд долларов. в строительных проектах в Ираке. FT указывает, что усиление позиций Китая на Ближнем Востоке происходит после того, как США официально прекратят свою боевую задачу в Ираке и уйдут из Афганистана.

Газета также напоминает, что в начале этого месяца в Эр-Рияд ездил президент США Джо Байден , который пообещал, что «не уедет и не оставит вакуум, заполненный Китаем, Россией или Ираном».

The Financial Times подчеркивает, что Россия является крупнейшим бенефициаром китайской инициативы «Один пояс, один путь», запущенной в 2013 году, «флагмана внешней политики президента Си Цзиньпина, задуманного как крупнейшая в мире программа развития».