Президент Туниса благодаря новой конституции получил безграничные полномочия
Президент Туниса Каис Саид расширил свои полномочия с помощью реформы конституции, что усилило опасения по поводу неминуемого конца демократии в средиземноморской стране.
Как сообщил избирательный орган в среду, 94,6 процента избирателей проголосовали за новую конституцию на референдуме. Отмечается, что проголосовали менее трети лиц, имеющих право голоса.
Реформа усиливает полномочия президента, придав ему бескрайние полномочия в принятии решений.
Бывший профессор права Саид теперь сможет назначать и увольнять правительство и судей, без согласия парламента. Он также получает возможность распустить парламент. Конституция должна вступить в силу автоматически после объявления официальных результатов референдума.
В 2010 году в Тунисе начались восстания арабов. В то время несколько стран арабского мира свергли своих многолетних самодержавных правителей. Тунис был единственной страной в регионе, перешедшей к демократии. Критики обвиняют Саида в желании вернуть Тунису диктатуру.
Новая конституция ставит под угрозу защиту прав человека и основных свобод, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Взаимный контроль политических институтов был ослаблен новой конституцией.
Аналитический центр Atlantic Council написал, что Тунис переживает «один из самых трудных моментов с момента обретения независимости от Франции в 1956 году».
Опубликовано: Тарас Медведев
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