Медведев предупреждает «европейских жуликов»: Скоро наступят холода
Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил западу. Через свой Telegram-канал он предупредил о "холодной" зиме.
Дмитрий Медведев в последние месяцы обострил свою антизападную риторику. Снова и снова он делает более или менее завуалированные угрозы в адрес европейских стран и США, убеждая при этом в силе собственной страны. Во вторник, 26 июля, через Telegram зампред Совета безопасности России предпринял очередную запись на эту тему.
"Во-первых, они объявили, что собираются сурово наказать Россию, которая хочет защитить страдающих людей и защитить свои долгосрочные интересы. Как обычно, российскую экономику решили разорвать в клочья: лишить ее денег от экспорта энергоресурсов и ввести полные санкции на все, что горит", — написал политик.
Он также обратил внимание на то, что для европейских политиков ничто так не важно, как причинение страданий россиянам. По его мнению, жившие в достатке европейцы позже вспоминали, что "зиму никто не может отменить" и что они не могут рассчитывать на дешевые альтернативные источники газа, нефти и угля.
Бывший президент России назвал отношение Запада к его родине смесью "высокомерия, инфантильности и глупости".
"Европейские жулики предлагают проверенное лекарство от диареи - увеличение поставок оружия киевскому режиму и войну до последнего. Скоро придут холода...", - написал Медведев.
Опубликовано: Николай Скира
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