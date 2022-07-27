Первый после блокады поезд с цементом прибыл в Калининград

В российский эксклав Калининград вновь прибыл первый после блокады поезд с выведенными из-под санкций товарами.

«Прибывший состав состоит из 60 вагонов с цементом», — сообщил Дмитрий Лысков, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Калининград находится между странами ЕС, Польшей и Литвой, примерно в 500 км от Берлина и более чем в 1000 км от Москвы. В июне Литва прекратила транзит товаров, находящихся в санкционном списке ЕС, между материковой Россией и Калининградом, что вызвало серьезную напряженность.

Москва призвала снять ограничения и обвинила ЕС в нарушении соглашения 2002 года о поездках в Калининград.

В середине июля Комиссия ЕС уступила и заявила, что общего запрета на грузовые перевозки по ж/д не существует. Транзит ряда подсанкционных товаров и материалов военного назначения по-прежнему запрещен.