Первый после блокады поезд с цементом прибыл в Калининград
В российский эксклав Калининград вновь прибыл первый после блокады поезд с выведенными из-под санкций товарами.
«Прибывший состав состоит из 60 вагонов с цементом», — сообщил Дмитрий Лысков, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Калининград находится между странами ЕС, Польшей и Литвой, примерно в 500 км от Берлина и более чем в 1000 км от Москвы. В июне Литва прекратила транзит товаров, находящихся в санкционном списке ЕС, между материковой Россией и Калининградом, что вызвало серьезную напряженность.
Москва призвала снять ограничения и обвинила ЕС в нарушении соглашения 2002 года о поездках в Калининград.
В середине июля Комиссия ЕС уступила и заявила, что общего запрета на грузовые перевозки по ж/д не существует. Транзит ряда подсанкционных товаров и материалов военного назначения по-прежнему запрещен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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