США не нашли признаков продажи иранских беспилотников России
США не обнаружили признаков продажи иранских беспилотников Москве, заявили в Белом доме.
Напомним, что в начале июля Госдепартамент США заявил, что Иран готов передать России сотни беспилотников и другой авиатехники.
По данным США, Россия еще не приобрела иранские ударные беспилотники для войны против Украины.
«Мы не видели никаких признаков каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников Минобороны России», — заявил директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Опубликовано: Тарас Медведев
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