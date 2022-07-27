США не нашли признаков продажи иранских беспилотников России

США не обнаружили признаков продажи иранских беспилотников Москве, заявили в Белом доме.

Напомним, что в начале июля Госдепартамент США заявил, что Иран готов передать России сотни беспилотников и другой авиатехники.

По данным США, Россия еще не приобрела иранские ударные беспилотники для войны против Украины.

«Мы не видели никаких признаков каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников Минобороны России», — заявил директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.