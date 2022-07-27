Украинская энергетическая компания Нафтогаз не может обслуживать долги
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» стала первым государственным учреждением страны, не способным обслуживать свои долги.
В заявлении говорится, что управление компании не дает разрешения на осуществление необходимых платежей по международным займам.
Должники также приняли решение приостановить выплаты по некоторым облигациям на два года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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