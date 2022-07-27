Netzagentur: Газ может быть частью военной стратегии Москвы
По словам босса Netzagentur Клауса Мюллера, природный газ теперь является частью внешней политики России и, возможно, частью военной стратегии.
Нереалистично предполагать, что 40 процентов возможного объема по-прежнему будет поступать через трубопровод «Северный поток- 1» в Балтийском море в ближайшие недели, заявил Мюллер в среду на Deutschlandfunk.
Российская компания «Газпром » объявила, что со среды сократит загрузку мощностей «Северного потока-1» в Германию с 40 до 20 процентов от нормального объема.
Глава ведомства не стал комментировать сообщения о том, что Россия может поставлять больше газа в Европу через Украину. Это еще предстоит проверить.
«Я не доверяю всем заявлениям, пока мы это не увидим», - заявил Мюллер.
Как сообщал "Шпигель", российская государственная компания "Газпром" зарегистрировала дополнительные мощности для Трансгазопровода в направлении Словакии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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