Кучера посмеялся над запретом выступлений "Руки вверх!" в Эстонии на 5 лет

Эстония запретила российской группе "Руки вверх!" выступать на территории своего государства в течение 5 лет. Известного актёра и ведущего Оскара Кучеру этот факт рассмешил.

Эстонские власти запретили музыкальному коллективу "Руки вверх!" из России давать концерты в государстве последующие 5 лет. По поводу принятого решения Таллином высказался известный российский актёр и телеведущий актер Оскар Кучера.

Звезда экрана убеждён, что сроки табу слишком большие. Он считает, что РФ и Эстония наладят тёплые отношения гораздо раньше пятилетнего срока. Данный комментарий в Телеграме Кучера завершил улыбчивыми "скобочками", показав смехотворность ситуации.

То есть, как я понимаю, наши эстонские "друзья" считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше.

Тем временем российские зрители и слушатели в добровольном порядке сдают билеты на концерты отечественных артистов, выступающих против спецоперации РФ в соседней Украине.

Также выступления рок-групп "Би-2", "ДДТ" отменяют в российских городах.

Музыкальный продюсер Павел Руденко уверен, что такое положение вещей - закономерность, так как граждане государства устали от двуличия знаменитостей.

Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, "Машины времени" отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты. Тот же концерт певца Филиппа Киркорова в Анапе отменился так же, в Минеральных водах - тоже.

Не хотят россияне видеть также "Машину времени", Филиппа Киркорова.