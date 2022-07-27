Политики и военные уговаривают спикера парламента США Нэнси Пелоси не ездить на Тайвань

Белый дом и Пентагон принялись отговаривать спикера парламента США Нэнси Пелоси от поездки в Тайбэй, после резкого заявления Минобороны КНР.

Поездка Пелоси на Тайвань вызовет обострение в отношениях с Китаем, заявляют политики и военные. Сам президент США Джо Байден ранее выступил с заявлением, в котором постарался отговорить ее от этого шага.

Однако, не смотря на увещевания, официального запрета на поездку 82-летней сенаторше никто не давал.

Во вторник Минобороны КНР по поводу этого визита отметил, что «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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