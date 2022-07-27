Дачники рассказали, как идеально сохранить картофель до следующего урожая

Прежде всего, во избежание болезней клубней, нужно обработать погреб и отобрать семенной материал.

Ни для кого не секрет: важно не только собрать урожай картофеля, но и сохранить его. Для этого прежде всего нужно подготовить подвалы и погреба - продезинфицировать их.

В частности, стены нужно обработать 40%-ным раствором формалина, либо - раствором хлорной извести (400 гр. на 10 л воды).

Выкопанный картофель прежде всего нужно просушить. Отобрать на семена лучшие клубни (без механических и иных повреждений). Их заложить в специальные отсеки в погребе или ином хранилище с температурой воздуха плюс 2-3 градуса и влажностью около 85-90 процентов.

Такую же температуру выдерживать и при хранении картофеля для еды. Клубни должны быть ограждены от соприкосновения с железом, бетоном, кирпичем.

Если они хранятся без ящиков, пол погреба желательно выстелить ветками сосны или ели. А сверху - прикрыть картофель стеблями полыни горькой.