Дачники рассказали, как идеально сохранить картофель до следующего урожая
Прежде всего, во избежание болезней клубней, нужно обработать погреб и отобрать семенной материал.
Ни для кого не секрет: важно не только собрать урожай картофеля, но и сохранить его. Для этого прежде всего нужно подготовить подвалы и погреба - продезинфицировать их.
В частности, стены нужно обработать 40%-ным раствором формалина, либо - раствором хлорной извести (400 гр. на 10 л воды).
Выкопанный картофель прежде всего нужно просушить. Отобрать на семена лучшие клубни (без механических и иных повреждений). Их заложить в специальные отсеки в погребе или ином хранилище с температурой воздуха плюс 2-3 градуса и влажностью около 85-90 процентов.
Такую же температуру выдерживать и при хранении картофеля для еды. Клубни должны быть ограждены от соприкосновения с железом, бетоном, кирпичем.
Если они хранятся без ящиков, пол погреба желательно выстелить ветками сосны или ели. А сверху - прикрыть картофель стеблями полыни горькой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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