Владимир Зеленский: война сделала мой брак крепче
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война только укрепила его брак, несмотря на длительные периоды разлуки пары.
Зеленский и его жена Елена рассказали о вынужденном разделении своей семьи в серии интервью, когда Украина вступила в шестой месяц войны.
Зеленский назвал жену Елену, с которой он познакомился 26 лет назад, когда они еще учились в средней школе, своим “лучшим другом”.
“Конечно, она моя любовь. Но она мой самый лучший друг”, - сказал он. “Елена действительно моя лучшая подруга. Она также патриотка и глубоко любит Украину”.
Зеленская рассказала, что ее муж не может видеть своих двоих детей с начала войны с Россией более пяти месяцев назад из-за сохраняющихся проблем с безопасностью.
Проведя несколько месяцев в бегах, Зеленская появилась в начале мая, чтобы принять более активное участие в военных действиях, встречаясь с высокопоставленными лицами, посещая общественные мероприятия и давая интервью, чтобы поднять моральный дух в раздираемой войной стране.
Елена Зеленская только что вернулась из поездки в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы сделать доклад к Конгрессу США и просьбой помочь Украине с вооружением. И хотя это не принесло сильных результатов, попытка первой леди Украины оказалась серьезной.
“Вероятно, она сильнее, чем думала”, - сказал Зеленский о своей жене.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Моральный дух французских домохозяйств в июле еще больше снизился
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимальной мощности
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок