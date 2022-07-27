Владимир Зеленский: война сделала мой брак крепче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война только укрепила его брак, несмотря на длительные периоды разлуки пары.

Зеленский и его жена Елена рассказали о вынужденном разделении своей семьи в серии интервью, когда Украина вступила в шестой месяц войны.

Зеленский назвал жену Елену, с которой он познакомился 26 лет назад, когда они еще учились в средней школе, своим “лучшим другом”.

“Конечно, она моя любовь. Но она мой самый лучший друг”, - сказал он. “Елена действительно моя лучшая подруга. Она также патриотка и глубоко любит Украину”.

Зеленская рассказала, что ее муж не может видеть своих двоих детей с начала войны с Россией более пяти месяцев назад из-за сохраняющихся проблем с безопасностью.

Проведя несколько месяцев в бегах, Зеленская появилась в начале мая, чтобы принять более активное участие в военных действиях, встречаясь с высокопоставленными лицами, посещая общественные мероприятия и давая интервью, чтобы поднять моральный дух в раздираемой войной стране.

Елена Зеленская только что вернулась из поездки в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы сделать доклад к Конгрессу США и просьбой помочь Украине с вооружением. И хотя это не принесло сильных результатов, попытка первой леди Украины оказалась серьезной.