Во втором квартале компьютеры и игры Microsoft отстают в продажах, держится лишь облачная среда

Экономическая и политическая ситуация лишила Microsoft лучшего роста, что ограничит количество новых сотрудников.

На результаты Microsoft повлияла экономическая ситуация в прошлом квартале, но хорошие показатели в сегменте удаленных вычислений успокоило инвесторов.

Во вторник компьютерный гигант объявил о выручке в размере 52 миллиардов долларов за четвертый квартал своего финансового года, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Его чистая прибыль составила 16,7 млрд долларов, что является очень небольшим увеличением (+2%).

В своем пресс-релизе американская группа отмечает, что невыгодный курс валют лишает ее 595 миллионов долларов дохода. Рекордная инфляция, проблемы с цепочками поставок, закрытие заводов в Китае из-за Covid и война в Украине — все это факторы, которые сказались на счетах компании.

Оборот Microsoft в сегменте ПК принес 14,4 миллиарда долларов, что всего на 2% больше, чем в прошлом году за тот же период. Что касается видеоигр, доход от контента и услуг Xbox снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.