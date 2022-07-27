Во втором квартале компьютеры и игры Microsoft отстают в продажах, держится лишь облачная среда
Экономическая и политическая ситуация лишила Microsoft лучшего роста, что ограничит количество новых сотрудников.
На результаты Microsoft повлияла экономическая ситуация в прошлом квартале, но хорошие показатели в сегменте удаленных вычислений успокоило инвесторов.
Во вторник компьютерный гигант объявил о выручке в размере 52 миллиардов долларов за четвертый квартал своего финансового года, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Его чистая прибыль составила 16,7 млрд долларов, что является очень небольшим увеличением (+2%).
В своем пресс-релизе американская группа отмечает, что невыгодный курс валют лишает ее 595 миллионов долларов дохода. Рекордная инфляция, проблемы с цепочками поставок, закрытие заводов в Китае из-за Covid и война в Украине — все это факторы, которые сказались на счетах компании.
Оборот Microsoft в сегменте ПК принес 14,4 миллиарда долларов, что всего на 2% больше, чем в прошлом году за тот же период. Что касается видеоигр, доход от контента и услуг Xbox снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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