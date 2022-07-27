В России решили конструировать сети 6G, минуя 5G

«Сколтех» и НИИ радио намерены к 2025 году создать оборудование связи 6G и попросили для этого свыше 30 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Шестое поколение беспроводной связи сможет работать  в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. При этом, по словам источника издания,  терагерцевый диапазон еще «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».

В развитых странах мира широкое распространение получило пятое поколение связи  5G. В России этот стандарт не сработал из-за его эксплуатации Минобороны и Роскосмосом.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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