В России решили конструировать сети 6G, минуя 5G
«Сколтех» и НИИ радио намерены к 2025 году создать оборудование связи 6G и попросили для этого свыше 30 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Шестое поколение беспроводной связи сможет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. При этом, по словам источника издания, терагерцевый диапазон еще «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
В развитых странах мира широкое распространение получило пятое поколение связи 5G. В России этот стандарт не сработал из-за его эксплуатации Минобороны и Роскосмосом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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