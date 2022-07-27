Моральный дух французских домохозяйств в июле еще больше снизился

Индикатор, обобщающий уверенность домохозяйств, потерял два пункта и упал до 80, что значительно ниже долгосрочного среднего значения в 100.

Согласно ежемесячному опросу, проводимому INSEE, моральное состояние домохозяйств во Франции снижается седьмой месяц подряд в июле, пессимизм, который затрагивает все аспекты личного и финансового положения домохозяйств.

По данным Национального института статистики и экономических исследований, показатель, который обобщает уверенность домохозяйств, потерял два пункта и упал до 80, что значительно ниже долгосрочного среднего значения, равного 100.

В целом домохозяйства во Франции по-прежнему обеспокоены эволюцией своего финансового положения, как в прошлом, так и в будущем, при этом каждый из двух индикаторов упал на один пункт.

Доля домохозяйств, считающих целесообразным совершать крупные покупки, снизилась на три пункта.

Более откровенно выражается озабоченность по поводу эволюции уровня жизни во Франции: доля домохозяйств, считающих, что уровень жизни во Франции улучшился, сократилась на пять пунктов, а доля домохозяйств, проявляющих оптимизм в отношении будущего уровня жизни, уменьшилась на три пункта.

В обоих случаях эти показатели остаются значительно ниже соответствующих долгосрочных средних показателей.

Что касается динамики цен, то доля домохозяйств, считающих, что они выросли за последние двенадцать месяцев, увеличилась на один пункт, достигнув самого высокого уровня с лета 2008 года. В то же время, доля домохозяйств, ожидающих ускорения инфляции, несколько снизилась (на один пункт), но остается выше своего долгосрочного среднего значения.

Наконец, страх перед безработицей продолжил отскок, наблюдавшийся в июне, с дальнейшим ростом на три пункта, что все еще значительно ниже его долгосрочного среднего значения.