Bloomberg: сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении продажи российской нефти для Китая
Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что американские сенаторы во главе с Марко Рубио призывают ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю.
Ранее сообщалось, что российская сторона начала поставлять рекордное количество нефти и нефтепродуктов Китаю и Индии. Только в мае-июне 2022 года поставки составили больший в четыре раза объем, чем в аналогичный период годом ранее.
Bloomberg отмечает, что прекращение поставок нефти из России в Китай может привести к более жесткой конкуренции китайской стороны за ближневосточную нефть. Это потенциально приведет к повышению стоимости на «черное золото».
При этом Европа все еще не договорилась о достаточных поставках нефти из стран Ближнего Востока. Президенту США Джо Байдену при поездке в Саудовскую Аравию так и не удалось договориться увеличить добычу нефти среди стран ОПЕК+.
Китайская сторона уже прокомментировала предложение сенаторов США. МИД КНР выражает решительный протест в попытках американской стороны связать поставки российской нефти с европейскими и собственными санкциями в отношении РФ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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