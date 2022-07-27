Евросоюз предлагает новое содержание ядерной сделки с Ираном

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что предложил новый проект текста для возобновления ядерной сделки с Ираном.

По его словам, в новом документе в мельчайших подробностях рассматривается отмена санкций, а также ядерные шаги, необходимые для восстановления пакта.

Боррель отметил, что после 15 месяцев интенсивных, конструктивных переговоров в Вене и бесчисленных взаимодействий с участниками сделки он пришел к выводу, что пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано.

Ведущий переговорщик по ядерной программе Ирана Али Багери Кани подтвердил, что Боррель выдвинул новое предложение. Он также сказал, что у иранской стороны тоже есть собственные идеи по этому вопросу.

Боррелль не сообщил подробностей о своем предложении, но уточнил, что время для восстановления соглашения, согласно которому Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций, истекает.

Он подчеркнул, что настало время для быстрых политических решений, и предложил завершить переговоры в Вене на основе предложенного им текста.

По словам Борреля, если сделка будет отклонена, мир рискует столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его народа.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от сделки, назвав ее слишком мягкой по отношению к Ирану, и вновь ввел жесткие санкции США, что побудило Тегеран начать нарушать ядерные ограничения.