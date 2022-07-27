Андрей Руденко: Россия надеется на снятие санкций в рамках зерновой сделки
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что надеется на снятие санкций в рамках зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН.
Андрей Руденко подчеркнул, что российское правительство хочет снять ограничения на поставку российских продуктов на экспорт в рамках зерновой сделки. По его словам, такие действия входят в соглашении о поставках зерна из заблокированных в Украине портов.
Замглавы МИД РФ отметил, что «мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки». Первый компонент, по словам Руденко, вывоз зерна с Украины, а второй — снятие ограничений на экспорт российского зерна в целом.
Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Соглашение начало действовать с 22 июля 2022 года, после официальной церемонии, проведенной в турецком Стамбуле.
Фактически зерновая сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на глобальный рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна из заблокированных портов в Черном море.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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