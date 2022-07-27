Глава МИД РФ Лавров: западные страны тормозили заключение зерновой сделки
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны во время заключения договора между Россией, Украиной, Турцией и ООН, тормозили подписание документов.
Во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии, министр заявил, что во время заключения зерновой сделки западне страны сильно тормозили с подписанием документов.
По его словам, российская сторона была готова к такому сценарию развития события, а договоренности о вывозе зерна были бы заключены значительно раньше, если бы не упертость западных стран. При этом выразил удовлетворенность тем, что документы наконец подписаны.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что в продуктовой сделки «нет ничего, что запрещало бы российской стороне продолжать специальную военную операцию в Украине». Так он объяснил удары по Одессе, которые были нанесены практически сразу после подписания документов.
Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна из заблокированных портов через Черное море 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция). Сделка также сняла ограничения на поставки сельхозпродукции России на глобальный рынок и определила алгоритм вывоза зерна из Украины.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
-
Садальский рассказал об элитной недвижимости Гузеевой и Удовиченко за границей
Известный российский актёр и блогер Станислав Садальский рассказал россиянам о наличии у ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой и актрисы Ларисы Удовиченко элитной недвижимости за рубежом.Подробнее...
-
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
По итогам двух новых исследований получено подтверждение теории, что пандемия коронавируса возникла на рынке в Ухане, где продавались живые животные, а не в научных лабораториях.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Песков: в России могут начать производство турецких БПЛА Bayraktar
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок