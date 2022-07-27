Глава МИД РФ Лавров: западные страны тормозили заключение зерновой сделки

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны во время заключения договора между Россией, Украиной, Турцией и ООН, тормозили подписание документов.

Во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии, министр заявил, что во время заключения зерновой сделки западне страны сильно тормозили с подписанием документов.

По его словам, российская сторона была готова к такому сценарию развития события, а договоренности о вывозе зерна были бы заключены значительно раньше, если бы не упертость западных стран. При этом выразил удовлетворенность тем, что документы наконец подписаны.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что в продуктовой сделки «нет ничего, что запрещало бы российской стороне продолжать специальную военную операцию в Украине». Так он объяснил удары по Одессе, которые были нанесены практически сразу после подписания документов.

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна из заблокированных портов через Черное море 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция). Сделка также сняла ограничения на поставки сельхозпродукции России на глобальный рынок и определила алгоритм вывоза зерна из Украины.