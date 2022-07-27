Концерт Бутусова в Хельсинки не состоится: выступление было отменено по требованию общественности
Российский рок-исполнитель Вячеслав Бутусов планировал выступить с концертом в столице Финляндии в сентябре текущего года. Мероприятие отменено по требованию общественности.
Концерт известного российского певца Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был пройти в сентябре, не состоится.
Вячеслав Геннадьевич Бутусов - советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, общественный деятель; заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии Ленинского комсомола. Лидер и вокалист рок-групп "Nautilus Pompilius", "Ю-Питер" и "Орден Славы".
Культурное мероприятие отменили "по требованию общественности".
Рок-музыкант должен был предстать перед финами 11 сентября в Культурном центре столицы государства.
Концерт российского рокера вызвал массовое возмущение в социальных сетях по той причине, что звезда сцены не один раз выступал в Крыму и высказывался в поддержку российских властей.
На данный момент продажа билетов на выступление рок-исполнителя остановлена. Те, кто уже успел приобрести билеты, могут вернуть потраченные средства.
К слову, с 2019 года Бутусов является участником группы "Орден славы", которую создал сам. В состав коллектива входят Вячеслав Бутусов - вокал, гитара, тексты, музыка; Вячеслав Суори - гитара; Руслан Гаджиев - бас-гитара; Денис Маринкин - барабанщик.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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