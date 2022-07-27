Песков заявил о разрешении кризисной ситуации с транзитом в Калининград

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что определенные вопросы по калининградскому транзиту все еще остаются, однако наиболее острый этап кризиса миновал.

Песков отметил, что первые вагонные составы с санкционными товарами из России прибыли в Калининград через территорию Литвы. При этом он подчеркнул, что предстоит «еще долгая работа по калининградскому транзиту».

По мнению представителя Кремля, ситуация вокруг Калининграда связана с «абсурдными санкциями» в отношении Российской Федерации. При этом регион для правительства остается жизненно важным. По его словам, Кремль позитивно относится к «пониманию европейцев, насколько это важно для России».

Дмитрий Песков называл «позитивным фактом» разблокировку кризисной ситуации. Он указал на то, что иногда даже в «антироссийской истерики какие-то ростки здравого смысла остаются». Представитель Кремля выразил надежду, что они «и дальше будут прорастать».

Литва с 18 июня 2022 года в рамках европейских санкций прекратила пропускать по железной дороги через свою территорию транзитные составы с санкционными товарами в Калининград. В МИД Литвы объяснили, что это мера принята Еврокомиссией, а не единолично страной. В Кремле заявили, что данные ограничения транзита незаконны.