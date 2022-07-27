Президент Мексики назвал своих оппонентов иностранными агентами

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор попытался обойти судебные иски против одного из своих любимых проектов – туристический поезд.

Реализацию этого проекта он назвал вопросом национальной безопасности, но не объяснил, на чем основано это утверждение.

Обрадор заявил, что все возражения против реализации проекта исходят от иностранных защитников окружающей среды, которым платит правительство США.

По его словам, псевдозащитники окружающей среды приезжают из Мехико и других частей страны, финансируются правительством Соединенных Штатов, и подают судебные иски.

Один из исков, застопоривших проект Maya Train, подал активист Пеле Урбина. Маршрут поезда должен пройти через джунгли на карибском побережье Мексики. Проект угрожает обширным карстовым воронкам, в которых были обнаружены одни из древнейших человеческих останков в Северной Америке.

Урбина работает водолазом и называет обвинения в финансировании из США абсурдом. Юрист Антонелла Васкес, которая добровольно принимает апелляции, также отрицает какое-либо финансирование из США.

Обрадор обвиняет в таких же действиях экологов и бизнесменов, которые возражают против его плана отдать предпочтение грязным, мазутным и угольным государственным электростанциям при покупке электроэнергии по сравнению с частными газовыми, ветровыми и солнечными электростанциями.

Президент заявил, что Мексика – независимая страна, а не колония другого государства, поэтому будет принимать решения самостоятельно.