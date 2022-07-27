Европейский суд остановил работу новостного канала RT France

Европейский суд в среду отклонил просьбу новостного канала RT France (бывшая Russia Today) об отмене приостановки его вещания, принятого в рамках санкций ЕС против Москвы.

В своем решении суд ЕС, в частности, утверждает, что этот « временный запрет не ставит под сомнение свободу выражения мнений как таковую».

Российские государственные СМИ подверглись санкциям после начала специальной военной операции на Донбассе.

Ситуация во Франции особенная, поскольку после приостановки работы RT в Германии в конце 2021 года Франция стала единственным государством-членом ЕС, разместившим на своей территории дочернюю компанию RT.

В своем решении, вынесенном в среду, суд постановил, что «ограничения RT France свободы выражения мнений (...) соразмерны, поскольку они уместны и необходимы, преследуемым целям», а именно предотвращению пропаганды в пользу «военной агрессии Российской Федерации против Украины во время трансляций по телевидению и в Интернете средствами массовой информации, полностью финансируемыми российским государством».

Эти меры, поскольку они носят временный и обратимый характер, не оказывают несоразмерного влияния на основные свободы RT France.

«Мы предпримем аналогичные меры давления в отношении западных СМИ, работающих в нашей стране. Мы также не позволим им работать в нашей стране», — заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.