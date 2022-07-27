Турецкое консульство подверглось ракетной атаке в иракском Мосуле
Ракетному обстрелу в среду подверглось турецкое консульство в Мосуле, сообщил AFP источник в службе безопасности, в результате чего был нанесен материальный ущерб.
Атака произошла через несколько дней после того, как Ирак обвинил Турцию в бомбардировке курорта в Курдистане 20 июля, в результате чего 9 мирных жителей погибли и 23 получили ранения.
После этого нападения Ирак потребовал от Турции вывести свои войска со своей территории и отозвал своего поверенного в делах в Анкаре, осудив «вопиющее» нарушение его суверенитета.
Турция отрицает ответственность за нападение на курорт, обвиняя Рабочую партию Курдистана (РПК), которая ведет повстанческое движение против Анкары с 1984 года и действует с тыловых баз на севере Ирака, где регулярно становится объектом нападений турецкой армии.
По словам источника в службе безопасности, четыре минометных снаряда упали за ночь со вторника на среду возле турецкого консульства в Мосуле в районе Аль-Хадба, обошлось без жертв, но с незначительным материальным ущербом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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