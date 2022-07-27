Цена на газ в Европе преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров
После остановки еще 20% мощностей «Северного потока-1» стоимость газа на европейских биржах взлетела до рекордных 2,5 тыс. долларов.
Напомним «Газпром» в 7 утра по мск отключил еще 10% мощностей магистрали «Северный поток-1».
В то же самое время увеличился объем поставок газа в Словакию.
ЕС на данный момент получает по «Северному потоку-1» лишь 20 процентов от проектных мощностей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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