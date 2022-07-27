Зеленский снова пригласил Штайнмайера навестить его в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом в интервью еженедельнику Die Zeit заявил уходящий в отставку посол Украины Андрей Мельник.

Зеленский уже направил Штайнмайеру первое приглашение в мае после серьезного дипломатического кризиса. Штайнмайер хотел приехать в украинскую столицу в апреле, но Киев ему отказал . В то время Штайнмайер планировал поехать в Украину со своими польскими и прибалтийскими коллегами. Непосредственно перед началом поездки в Польше, по его собственным заявлениям, он принял к сведению, что его присутствие в Киеве «нежелательно».

В майском телефонном разговоре между Зеленским и Штайнмайером прошлые разногласия были устранены, как тогда заявила пресс-секретарь немецкого президента. Штайнмайер выразил Зеленскому «солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбы украинского народа против российского агрессора». Оба президента охарактеризовали разговор как «очень важный» и полезный и договорились «оставаться в тесном контакте».

Но с тех пор поездка федерального президента Штайнмайера еще не состоялась, и о ее планах ничего не известно.

«Мы все еще ждем его приезда в Киев. Во время последнего телефонного разговора президент Зеленский лично пригласил его во второй раз», — сказал посол Украины Мельник в интервью Zeit.