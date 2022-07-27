Украинских беженцев разместили на круизном лайнере в Шотландии

Украинские беженцы начали размещаться на круизном лайнере, пришвартованном у берегов Эдинбурга, сообщило правительство Шотландии.

Беженцы начали прибывать во вторник, 26 июля, на специально зафрахтованный теплоход «Виктория», который может разместить от 1600 до 1700 человек в 739 каютах.

«Мы не хотим, чтобы люди проводили больше времени, чем необходимо, во временном жилье, таком как корабль», — заявила министр социальной справедливости, жилищного строительства и местного самоуправления Шона Робисон, - «Но мы хотим сделать их пребывание максимально комфортным, и мы работали с разными партнерами, чтобы предоставить пассажирам различные бортовые услуги в дополнение к доступным услугам помощи», — добавила она.

Таким образом, беженцы смогут иметь доступ к ресторанам, детским игровым площадкам с игрушками и книгами, магазинам, прачечной, Wi-Fi и местам общего пользования.

Шотландия предоставила жилье более 9000 украинских беженцев с начала вторжения в феврале. Правительство зафрахтовало этот круизный лайнер до января 2023 года для размещения беженцев, прибывших в Шотландию по схеме государственного спонсорства.

Эта схема позволяла просителям убежища из Украины указывать правительство Шотландии в качестве принимающей стороны, а не имя жителя, который вызвался их принять. Проект был приостановлен 11 июля, после резкого увеличения числа претендентов.

Шона Робисон объяснила, что шотландское правительство работает над увеличением вместимости временного жилья и размещением как можно большего числа беженцев с помощью местных добровольцев.

«Об успехе программы свидетельствует тот факт, что за неделю до 19 июля, в среднем ежедневно прибывало около 115 человек», — сказала она.