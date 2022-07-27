Дачники рассказали, что стоит делать с виноградом для хорошего винограда

Выращивание винограда в условиях Средней полосы — дело непростое. Часто ягоды получаются мелкими и невкусными.

Распределение побегов на шпалере:

Для увеличения количества ягод и улучшения урожайности оставляют несколько наиболее сильных побегов виноградника. Эта процедура разреживает куст и оставляет свободное пространство, необходимое для плодоношения. Для этого лианы равномерно распределяют по опоре, оставляя на каждые 10 см шпалеры по одной молодой лозе.

Работу выполняют в следующем порядке:

Отсекают все лишние боковые ответвления, находящиеся ниже первой планки шпалеры. Одновременно убирают молодую поросль, растущую из почвы, поскольку основные побеги уже сформированы, а остальные будут лишними.

Обламывают по 2 пасынка, формирующихся ниже и выше будущих соцветий. Оставляют на их месте по одному листку для питания пазушной почки.

Иногда из одного узла растут не два, а три побега. Так случается при повреждении основной почки. В этом случае куст тоже можно восстановить. Для этого убирают пару спящих почек. Оставляют сильный и правильно расположенный побег.

Все побеги равномерно подвязывают к шпалере, не позволяя растению цепляться за опору собственными усами. Тогда лоза будет равномерно освещена солнцем. Подвязку делают из ткани или шпагата. Ее аккуратно обматывают вокруг растения. Петлю делают свободной, чтобы оставалось место для дальнейшего роста.

Опрыскивание соцветий:

Если лето выдалось дождливое, урожайность винограда снижается. Плохая погода препятствует формированию завязей и кисти получаются рыхлыми, с небольшим количеством ягод. Ягодки растут легкими, в них отсутствуют косточки. Вкус такого винограда сильно ухудшается.

Чтобы соцветия не осыпались в дождливую погоду, их опрыскивают специальным раствором. Для него на 1 ведро воды берут 50 г карбамида, по 30 г лимонной и борной кислоты и 10 г железного купороса.

Чтобы частицы не слиплись, компоненты добавляют по одному и тщательно перемешивают. Этим раствором опрыскивают виноград во время продолжительных дождей.

Чеканка верхушек:

Длина виноградной лозы колеблется от 2 до 6 м. По мере развития ее нужно чеканить или прищипывать. Выполняют эту процедуру в строго установленный срок, когда уже закончился активный рост. Преждевременная чеканка приводит к образованию многочисленных пасынков и стимулирует пробуждение спящих почек.

Время выполнения процедуры зависит от характеристик сорта. Ранний виноград прищипывают в первой половине августа. Позднеспелые сорта — в первых числах сентября. При удалении верхушки оставляют верхний пасынок. Он необходим, чтобы направить питательные вещества на созревание ягод.

Верхнюю часть лозы удаляют, когда ее длина превысит 50 см высоты шпалеры. При этом оставляют верхние пасынки. Они позволят винограду медленно расти, но спящие почки не проснутся. Через 2 недели оставшиеся пасынки снова прищипывают, оставляя на каждом по одному листку.

На третьем этапе полностью удаляют побег на высоте шпалеры. В это время урожай уже почти созрел. Поэтому нет опасности пробуждения спящих почек.

Во время созревания ягод дополнительно обрывают листья, закрывающие кисти от солнечного света. Оставляют лишь несколько, чтобы они создавали ажурную полутень и защищали ягоды от ожогов яркого солнца. Эти простые действия помогут улучшить урожайность винограда.