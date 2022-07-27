Огородники рассказали, как лечить почву от парши

Парша — грибковое заболевание, часто поражающее картофель. Болезнь разрушает кожуру клубней. Через миниатюрные ранки грибок попадает в мякоть.

Лечение почвы от парши:

Во время уборки урожая клубни, пораженные паршой, обязательно убирают с поля. Иначе возбудитель проникнет в почву. Тогда картофель следующего года будет испорчен. Экземпляры, имеющие следы повреждения, утилизируют. Ботву с пораженных болезнью кустов сжигают или закапывают вдали от поля.

Возбудитель картофельной парши живет в грунте. Поэтому важна его профилактическая обработка для предотвращения распространения болезни. Чаще всего заболевание развивается в щелочной почве.

Поэтому для предупреждения распространения парши такой грунт подкисливают сульфатом аммония. Для этого готовят раствор из 10 л воды и 2 ст. л. вещества. С этой же целью используют сернокислую медь, борную кислоту, перманганат калия.

Если реакция почвы щелочная, нельзя использовать в качестве удобрения древесную золу. Она только усиливает этот показатель. Также запрещено удобрять растения нитратами или свежим навозом.

Для повышения качества грунта подходят удобрения с высоким содержанием фосфора, меди, калия и бора. Также улучшает состояние почвы гумус. В плодородном грунте жизнеспособность грибка существенно снижается. Также полезно мульчировать ряды картофеля опавшей сосновой хвоей. Она выделяет вещества, уничтожающие грибок.

Еще один способ избавиться от парши — соблюдение севооборота.

Для этого осенью, выкопав урожай картошки, поле засевают сидератами:

овсом;

рожью;

масленичной редькой;

рапсом;

горчицей;

соей;

викой;

клевером.

Эти растения обогащают грунт полезными веществами, препятствующими распространению грибка. Сидераты сеют каждые 3-4 года. Это необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов и вредителей, характерных для картофеля.

Наилучшими предшественниками для культуры являются зелень, капуста, свекла и морковь. Их можно чередовать с картофелем, чтобы соблюдать севооборот естественным образом.

Для избавления картофельного поля от парши необходим комплексный подход. Важной частью является обработка почвы и соблюдение севооборота. Тогда удается снизить активность грибка, а в дальнейшем полностью уничтожить болезнь, снижающую урожайность картофеля.