Огородники рассказали, как лечить почву от парши
Парша — грибковое заболевание, часто поражающее картофель. Болезнь разрушает кожуру клубней. Через миниатюрные ранки грибок попадает в мякоть.
Лечение почвы от парши:
Во время уборки урожая клубни, пораженные паршой, обязательно убирают с поля. Иначе возбудитель проникнет в почву. Тогда картофель следующего года будет испорчен. Экземпляры, имеющие следы повреждения, утилизируют. Ботву с пораженных болезнью кустов сжигают или закапывают вдали от поля.
Возбудитель картофельной парши живет в грунте. Поэтому важна его профилактическая обработка для предотвращения распространения болезни. Чаще всего заболевание развивается в щелочной почве.
Поэтому для предупреждения распространения парши такой грунт подкисливают сульфатом аммония. Для этого готовят раствор из 10 л воды и 2 ст. л. вещества. С этой же целью используют сернокислую медь, борную кислоту, перманганат калия.
Если реакция почвы щелочная, нельзя использовать в качестве удобрения древесную золу. Она только усиливает этот показатель. Также запрещено удобрять растения нитратами или свежим навозом.
Для повышения качества грунта подходят удобрения с высоким содержанием фосфора, меди, калия и бора. Также улучшает состояние почвы гумус. В плодородном грунте жизнеспособность грибка существенно снижается. Также полезно мульчировать ряды картофеля опавшей сосновой хвоей. Она выделяет вещества, уничтожающие грибок.
Еще один способ избавиться от парши — соблюдение севооборота.
Для этого осенью, выкопав урожай картошки, поле засевают сидератами:
овсом;
рожью;
масленичной редькой;
рапсом;
горчицей;
соей;
викой;
клевером.
Эти растения обогащают грунт полезными веществами, препятствующими распространению грибка. Сидераты сеют каждые 3-4 года. Это необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов и вредителей, характерных для картофеля.
Наилучшими предшественниками для культуры являются зелень, капуста, свекла и морковь. Их можно чередовать с картофелем, чтобы соблюдать севооборот естественным образом.
Для избавления картофельного поля от парши необходим комплексный подход. Важной частью является обработка почвы и соблюдение севооборота. Тогда удается снизить активность грибка, а в дальнейшем полностью уничтожить болезнь, снижающую урожайность картофеля.
Опубликовано: Ангелина Крент
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