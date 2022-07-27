Три украинских порта возобновили работу, готовят караваны с зерном
Три украинских порта, предназначенных для экспорта зерна, «возобновили работу», хотя еще предстоит приложить усилия для обеспечения безопасности конвоев, сообщили в среду ВМС Украины.
«В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный», — сообщили ВМСУ в Telegram.
«Выход и заход судов в морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать головной корабль. Но этому будет предшествовать кропотливая работа гидрографов по определению безопасных маршрутов», - отметили в службе.
В среду в Стамбуле состоялось официальное открытие Совместного координационного центра (СКЦ), отвечающего за контроль экспорта украинского зерна через Черное море, в соответствии с договоренностями, подписанными 22 июля. Центром, установленным в военной академии, будут руководить «пять представителей России, Украины и ООН, а также Турции, как военные, так и гражданские», уточнил на короткой церемонии министр обороны Турции Хулуси Акар.
В соответствии с соглашениями, подписанными на четыре месяца между Россией и Украиной при посредничестве Турции и под эгидой ООН, СКЦ будет нести ответственность за проведение инспекций судов, отправляющихся из Стамбула и прибывающих в него, чтобы убедиться, что они не перевозят ничего, кроме зерна.
Опубликовано: Тарас Медведев
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