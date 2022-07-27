Огородники рассказали, как бороться с болезнями красного перца

Перец – один из самых распространенных овощей на наших тарелках. Выращенный в собственном огороде овощ, несомненно имеет лучший вкус.

Наиболее часто болгарский перец страдает от:

черной ножки;

серой гнили;

фитофтороза;

мучнистой росы;

бактериального рака.

Каждое из указанных заболеваний имеет свои характерные признаки. Если своевременно не принять меры по устранению причины их появления, то в скором времени все пасленовые на грядке окажутся зараженными и погибнут.

Черная ножка:

Болезнь развивается от недостатка кислорода в результате плохого проветривания теплицы, из-за избытка влаги, при чрезмерной загущенности посадок.

Характерными симптомами ее возникновения являются:

загнивание и засыхание стеблей;

изменение их окраски на темно-зеленую или черную;

постепенное отмирание корневой системы.

Для лечения болезни необходимо обеззаразить грунт. Для этого следует внести в него древесную золу. Можно пересадить растения на новый участок. С целью предупреждения патологии нужно соблюдать правила агротехники, вовремя и умеренно поливать. Перед посевом на рассаду семена нужно обработать раствором марганцовки.

Симптомами заболевания являются:

пожелтение листьев;

появление сухих светло-бурых пятен;

загнивание плодоножки;

образование серого налета;

водянистость зараженных плодов.

По мере распространения болезни все растение покрывается серой плесенью. Чтобы справиться с патологией надо удалить с грядок зараженные растения, а здоровые кустики обрызгать чесночным настоем. На начальной стадии заражения саженцы посыпают мелом или активированным углем.

Чтобы не допустить появления черной ножки на перце, необходимо предварительно обрабатывать семена овощей марганцовкой. Важно также вовремя пикировать рассаду, соблюдать режим полива и правила агротехники.

Фитофтороз:

Фитофтороз активно распространяется в условиях повышенной влажности среды.

Среди основных признаков болезни:

мокнущие пятна на листьях (сначала в нижней части ствола, затем в верхней);

деформация и опадение листвы;

загнивание плодов.

Борются с фитофторозом, используя химические и биологические препараты. С появлением первых симптомов применяют Оксихом, Орган, Ридомил Голд. Средства вносят согласно прилагаемой инструкции в период активного роста растений, бутонизации и цветения. Подчас созревания плодов использовать химикаты нельзя.

При заражении перцев мучнистой росой:

появляются пятна неправильной формы сверху листовых пластин;

формирование спороносящего налета белого цвета;

скручивание, высыхание и опадение листвы.

Чтобы побороть болезнь, необходимо использовать фунгициды. Среди наиболее эффективных – Квадрис, Фундазол, Амистар Экстра. Важно также вовремя и обильно поливать посадки. Единичные зараженные кустики следует сразу же удалить, а участок (и саму теплицу, если перцы растут там) обеззаразить.

Бактериальный рак:

В условиях жаркой и дождливой погоды перцы рискуют заболеть бактериальным раком. Заражение может произойти также, если огородники используют старый инфицированный инвентарь.

Болезнь начинается с появлением пятен темного коричневого цвета, которые постепенно ороговевают и покрывают всю поверхность плодов. Для борьбы с патологией следует использовать раствор медного купороса (им надо обработать каждый зараженный кустик).

Почву, где растет перец, надо продезинфицировать (а лучше полностью заменить). Если растения выращивают в теплице, то дезинфекции надо повергать и само сооружение.

Сладкий перец требует к себе повышенного внимания, особенно в условиях засушливой или дождливой погоды. Чтобы не пропустить начало развития болезней, надо регулярно осматривать грядки. Важно также строго соблюдать правила ухода за культурой.