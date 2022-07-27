Огородники рассказали, почему огурцы бывают горькие и пустые внутри
Огурцы выращивают многие дачники. Это неприхотливая растительная культура. Но, при ее выращивании встречаются различные проблемы.
Неправильный полив:
Самая распространенная ошибка садоводов – недостаточное орошение земли. Из-за этого растение начинает испытывать недостаток влаги. Впоследствии оно начинает чахнуть, листья желтеть, а урожай вырастает горьким. Аналогичная проблема появляется и из-за чрезмерного полива.
Исправить ситуацию можно только, отрегулировав периодичность орошения растения. Рекомендуется соблюдать золотую середину – не допускать сухости и переувлажнения почвы. Опытные садоводы советуют следить за состоянием грунта и поливать его по мере необходимости.
Для полива рекомендуется использовать воду комнатной температуры. Нельзя применять холодную жидкость, это приведет к гибели растения.
Неправильный уход:
Удобрение – важная часть ухода при выращивании любого садового угодия.
Однако из-за неправильной подкормки возникнут следующие проблемы:
из-за недостатка питательных веществ произойдет усиленная выработка кукурбитацина, отвечающего за появление горького вкуса;
чрезмерная подкормка приводит к повышенному скоплению нитратов в плодах.
В том и другом случае появляется горечь и пустота в огурцах. Чтобы этого не допустить, рекомендуется удобрять огурцы не более 3-4 раз за сезон и использовать для этой цели только подходящие виды подкормки.
Чтобы урожай вырос вкусным и сочным, следует в течение всего сезона соблюдать «золотую середину» по уходу за плодоводной растетельной культурой. Также требуется создать дополнительное освещение, если лето пасмурное. От недостатка света вкус плодов также может заметно испортиться.
Опубликовано: Ангелина Крент
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