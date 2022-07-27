Огородники рассказали, как ускорить созревание томатов

Пасмурная погода, низкие температуры, засуха могут помешать созреванию томатов. Чтобы помидоры быстрее покраснели, применяют разные способы, позволяющие быстрей поспеть плодам.

Способы ускорения созревания томатов:

Погодные условия играют большую роль при вызревании томатов. Солнце – источник света, важно для созревания помидоров. Для улучшения инсоляции на растении удаляют листья, которые затеняют кусты.

Их подвязывают, делают опоры, они начинают получать больше света и тепла. В июле удаляют все пасынки и нижние листики до первой цветущей кисти. Все питательные вещества растение расходует на образование завязей. К тому же улучшается воздухообмен внутри кустов.

Приемы, позволяющие получить ранний урожай:

Срывают первый красный помидор, остальные зреют быстрее.

На ночь томатные кустики накрывают укрывным материалом, землю прикрывают фольгой. Свет, отражающийся от фольги, стимулирует покраснение овощей на неделю раньше срока. В теплице выкладывают мульчу, чтобы томаты не соприкасались с почвой.

В августе новые цветы обрывают, они не успеют завязаться и вызреть. На них не будет расход ресурсов, а все силы растение направит на формировку плодов. Верхушки у высоких сортов нужно обрезать или прищипнуть.

Йодный раствор ускоряет созревание помидоров. На ведро воды добавляют 40 капель йода, размешивают и обрабатывают наземную часть растений. Процедуру проводят вечером.

Чтобы томаты покраснели, нужно прекратить их удобрять. Поливы тоже сокращают. Растение воспринимает такие перемены как сигнал бедствия, помидоры быстрее вызревают и становятся сладкими. Но и без влаги оставлять кусты нельзя, иначе плоды потрескаются.

Опрыскивание томатов зольным раствором стимулирует покраснение овощей. Перед процедурой насаждения поливают отстоянной водой. В 10 л жидкости размешивают стакан золы. Этим же раствором поливают кустики – на 1 экземпляр 1 л смеси.

Механические повреждения приводят к дозреванию томатов. Но делать это надо аккуратно, иначе растение может погибнуть. У основания стебля делают разрез 2 см и вставляют зубочистку. Происходит мобилизация сил в пользу плодов.

На расстоянии 40 см от основного стебля погружают лопату в землю и подрезают длинные корни.

Используют для поливы земли раствор соли – на 10 л воды стакан соли. Искусственно снижается потребление растением воды, перенесенный стресс позволяет быстрее созреть томатам.

Рядом с кустами располагают ящики со зрелыми яблоками и бананами. Фрукты выделяют вещества, способствующие дозреванию помидоров.

Чтобы сорванные зеленые плоды покраснели, рядом с ними кладут листья грецкого ореха. Листва выделяет особые вещества, в помещении помидоры быстро зреют.

Советы:

Нельзя в период формирования завязей томаты кормить азотными удобрениями. Начнет развиваться наземная часть, плоды вырастут мелкими, их будет мало. Вкус плодов ухудшится. Рекомендуют для подкорма только фосфор и калий.

Обильный полив замедлит развитие плодов, а засуха их погубит, поэтому влага должна поступать умеренно. Лучше поверхность земли накрыть мульчей – сеном, сухой травой, опилками. Почва не потрескается и не покроется коркой.

Каждую неделю нужно собирать красные и бурые томаты, тогда остальные зеленые плоды начнут быстрее зреть. При ожидании полного вызревания всех помидоров, может снизиться урожайность.

Если погода поменялась, резко похолодало, то можно вырвать томатные кусты с зелеными плодами вместе с корневищем и перенести в помещение. Кусты следует подвесить. Питательные компоненты, содержащиеся в стеблях и корнях, помогут томатам дозреть.

Недоспевшие помидоры собирают утром, чтобы они не перегрелись на солнце. Их сортируют по размеру, раскладывают по коробкам и накрывают, через 2-3 дня многие из них краснеют.