Немец с игрушечным автоматом на шее вызвал эвакуацию вокзала и полицейскую операцию

Мужчина с игрушечным оружием вызвал эвакуацию железнодорожного вокзала Любека и привлек крупную полицейскую операцию.

31-летний мужчина был замечен с оружием на платформе железнодорожного вокзала Бад-Ольдесло во вторник вечером, очевидцы предупредили об этом полицию.

Прежде чем на станцию прибыли первые экстренные службы, мужчина уже сел на поезд до Любека. На железнодорожной станции Любека была проведена эвакуация до прибытия поезда, и полицейские в защитной экипировке заняли позиции.

По данным полиции, силовикам удалось задержать мужчину сразу после того, как поезд въехал на перрон.

У мужчины из Любека на шее висел зеленый игрушечный автомат. Никаких других опасных предметов с собой у него не было.

Во время обыска не обнаружили ничего опасного ни в самом поезде, ни на вокзалах Любека и Бад-Ольдесло.

31-летнего мужчину отпустили после завершения полицейских мероприятий, выясняется, имело ли место преступное поведение.