420 госпредприятий на Украине будут ликвидированы или переданы частнику
Киев утвердил перечень из 420 госпредприятий, которые необходимо будет ликвидировать или же приватизировать по возможности.
«Таким образом, состоится следующий этап триажа — разделение очередной группы государственных активов на жизнеспособные и на те, которые наносят ущерб», — заявили по этому поводу в Минэкономики страны.
Минэкономики отмечает, что 354 госпредприятия будут ликвидированы, 66 – обретут новых владельцев.
В ведомстве рассчитывают тем самым привлечь инвесторов. При этом отмечается, что новые владельцы идут на сделку только в случае закрепления за ними права собственности на выкупленные активы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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