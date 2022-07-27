420 госпредприятий на Украине будут ликвидированы или переданы частнику

Киев утвердил перечень из 420 госпредприятий, которые необходимо будет ликвидировать или же приватизировать по возможности.

«Таким образом, состоится следующий этап триажа — разделение очередной группы государственных активов на жизнеспособные и на те, которые наносят ущерб», — заявили по этому поводу в Минэкономики страны.

Минэкономики отмечает, что 354 госпредприятия будут ликвидированы, 66 – обретут новых владельцев.

В ведомстве рассчитывают тем самым привлечь инвесторов. При этом отмечается, что новые владельцы идут на сделку только в случае закрепления за ними права собственности на выкупленные активы.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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