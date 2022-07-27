Boeing потерял во втором квартале 193 млн долларов, но рассчитывает на новые контракты
Американский производитель самолетов только что получил серию крупных заказов на авиасалоне в Фарнборо.
Boeing представил результаты за второй квартал, которые оказались значительно ниже прогнозных.
Однако группа, которая только что получила серию крупных заказов на авиасалоне в Фарнборо, утверждает, что может поднять планку своих денежных потоков в течение года.
Оборот американского производителя, который до сих пор не возобновил поставки дальнемагистральных Boeing 787, упал на 2% до 16,68 млрд долларов, а его чистая прибыль упала на 67% до 193 млн долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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