Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что действия западных стран буквально поставили Украину в рабскую зависимость от их политической линии.

Захарова указала на то, что действия стран ЕС и США поставили Украину в полную рабскую зависимость от западных государств. Она также прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая утверждала, что Лавров обещал народу Украины избавиться от антиисторического киевского режима.

По словам Захаровой, Германия — одна из тех стран, которые поставили Украину в то положение, в которой она находится сейчас. Свою роль в этом сыграли и другие страны Европейского союза, а также США. Поэтому глава МИД ФРГ не имеет право делать такие заявления.

Ранее Захарова комментировала слова экс-президента Польши, который заявил, что Россию необходимо расчленить, а ее население собрать до количества 50 миллионов человек. По его словам, только такой способ поможет русским избавиться от гнетущей их политики.

Захарова отметила, что такие слова может сказать только маньяк. Сообщалось, что после высказывания бывшего президента Польши, его охрану усилили. Кроме того, сама охрана проявляет больше бдительности на улице и других общественных местах.