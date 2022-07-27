Огородники рассказали, как правильно хранить чеснок после выкопки

Чтобы сохранить урожай чеснока, необходимо правильно подготовить его, а также подобрать оптимальный вариант хранения для своего дома или квартиры.

Когда убирать и как правильно готовить к хранению:

В первую очередь нужно разобраться с тем, когда нужно убирать урожай. Если пропустить благоприятный момент, лежкость головок существенно ухудшится, а еще они могут начать прорастать.

Чтобы этого не случилось, помнить следующее:

Озимые сорта убирать в третьей декаде августа. Признаками созревания являются засыхающая ботва и хорошо разделяющиеся зубки. Важно знать и сортовые особенности, чтобы понимать, как должен выглядеть зрелый чеснок.

Яровые варианты собирать лучше всего в конце августа или в начале сентября. Сроки зависят от погоды. Признаки – засохшие стебли и сформировавшаяся чешуя.

Нельзя вырывать чеснок за стебель, так можно повредить его. Следует подкапывать вилами или лопатой и аккуратно извлекать подземную часть.

Очистить поверхность от земли и положить сушиться на солнце на 5-7 часов.

Далее сушить под навесом в хорошо проветриваемом пространстве в течение 2 недель. Разложить головки со стеблями в один слой. Переворачивать его ежедневно или хотя бы через день.

Не стоит копать чеснок после дождя, когда земля сырая. Лучше дождаться сухого солнечного дня.

После того, как урожай высушен, можно готовить его к хранению. Для этого корешки нужно аккуратно подрезать, чтобы осталось около 3 мм, вырывать их нельзя. Стебель оставляется длиной от 3 до 15 см, все зависит от выбранного варианта хранения.

Как хранить:

Прежде всего подобрать подходящее помещение. Чтобы чеснок хранился хорошо, нужна температура от 15 до 20 градусов и влажность в пределах 50-80%. Также очень важно, чтобы не было дневного света.

Что касается способов хранения, то их очень много:

Косичка. Традиционный вариант, когда оставляют длинные стебли и переплетают их, что позволяет компактно собрать много чеснока. Размер косички зависит от места хранения, но делать ее слишком большой не стоит. Лучше всего вешать на стену.

Пучок. Собрать несколько десятков головок с длинными стеблями перевязать в двух местах. Получается компактный вариант, который можно подвесить в любом удобном месте.

Сетки. Продаются специальные изделия небольшого диаметра, в которые укладываются головки. Их можно хранить по-разному. Время от времени стоит осматривать и убирать чеснок, который начал портиться.

Стерилизованные стеклянные банки. Очень хорошее решение для городских квартир. Банки простерилизовать в духовке в течение 20 минут, крышки выдержать в кипятке. Укладывать головки и пересыпать крупной солью, она не только защитит от вредителей, но и заберет излишки влаги.

Небольшие плетеные корзины. Еще один неплохой вариант, особенно если в кладовке есть система хранения с корзинками. Лоза обеспечивает стабильную влажность.

Мешочки из плотной ткани. Можно сшить их из натурального материала, размер делать не очень большим. Для защиты от вредителей и перепадов влажности пространство между головками лучше всего заполнить луковой шелухой.

Небольшие деревянные ящики. В них чеснок выкладывается в один ряд и пересыпается крупной солью. Сверху можно закрыть крафтовой бумагой, чтобы затемнить пространство и сделать влажность стабильной.

Хранить чеснок несложно, главное – правильно подготовить его и создать оптимальные условия, чтобы головки не пересыхали и не плесневели.