Goldman Sachs прогнозируют рецессию в экономике еврозоны в текущем году

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рецессию в экономике еврозоны в этом году, предрекая, что ВВП в июле-сентябре снизится на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,2% в октябре-декабре.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют средний рост ВВП в районе 0,2% во второй половине года.

«Хотя замедление производственной активности было заметно в течение некоторого времени, серьезное замедление в сфере услуг удивило нас, показав, что восстановление после COVID в этом сегменте экономики почти закончилось», — говорится в обзоре Goldman.

При этом, как отмечают специалисты, экспортного бума, который мог бы помочь европейской экономике, нет, поскольку и США, и Китай переживают свои проблемы.

Среди негативных новостей для европейской экономики эксперты банка отмечают уход Марио Драги с поста премьер-министра Италии, среди позитивных — сильный туристический сезон в Испании и принятые в стране меры фискального стимулирования.

Эксперты Goldman ожидают, что ЕЦБ повысит базовые ставки на 25 пунктов в октябре, хотя ранее они прогнозировали их повышение на 50 базисных пунктов.