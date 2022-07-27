Дачники рассказали, как прекратить разрастание малины

Ягоды малины вкусные и полезные. Культура неприхотлива и нетребовательная. Сложность выращивания в том, что малинник быстро разрастается и занимает рядом расположенные грядки.

Причины разрастания малинника:

Разрастание этой культуры обусловлено биологическими особенностями растения. Чтобы понимать особенности распространения малины, следует рассмотреть динамику ее роста на протяжении нескольких лет.

Молодой ягодник в первый год жизни, который появляется из семян, формирует корневую систему и небольшой стебель.

Во второй год у молодого малинника появляются первые побеги с ветками, а также несколько замещающих корней. Они к концу сезона обзаводятся собственными корневищами, а также формируют под землей отростки.

На третий год плодовые веточки образуются, как у материнского растения, так и у дочернего.

Каждый год число молодых дочерних побегов увеличивается.

Со временем родительский малинник погибает, но есть уже масса молодых побегов, которые плодоносят самостоятельно.

Предотвратить распространение можно разными способами. Эффективна посадка особых растений, которые способны предотвратить распространение корневой системы.

Что сажать с малиной рядом:

Если предварительно перед посадкой установить шифер или листовой металл, то проблемы разрастания малинника не будет.

Чем активнее удалять молодую поросль культуры, тем активнее и быстрее она будет разрастаться.

В такой ситуации используют старый агротехнический прием – высадка растений, которые предотвращают распространение корней малинника.

Щавель. Многолетнее травянистое растение, которое не требует сложного ухода. Лучше всего растет на плодородных суглинистых почвах. Благодаря наличию в составе дубильных веществ и особых кислот щавель оказывает сдерживающее воздействие на корневую систему. Его лучше всего высаживать в 2-3 ряда около ягоды.

Кукуруза. Также может сдерживать чрезмерное распространение ягодника по грядкам. Минус кукурузы в том, она может закрыть от солнца, что отрицательно скажется на количестве и размере ягод, а также скорости их созревания.

Фасоль. Около ягодника высаживают спаржевую или зерновую разновидности культуры. Корни фасоли выделяют в почву особые вещества, которые сдерживают рост корней малины. Для зеленого ограждения из фасоли лучше использовать кустовые сорта.

Метлица. Однолетняя трава, которая относится к сорнякам. Но ее сильно развитая корневая система поможет предотвратить разрастание ягодника.

Не стоит игнорировать использование метлицы, так как в последнее время это растение стало популярно в ландшафтном дизайне. Ее используют для организации газонов.

Если грамотно распределить участок и выбрать подходящих соседей для малины, то можно не бояться, что культура займет весь огород. Главное действовать своевременно.