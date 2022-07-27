Депутат рады вывел нового генпрокурора Украины «на чистую воду» вопросом: «Что вы делали в Крыму?»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что новый  генпрокурор Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после его аннексии.

«Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал», - заявил Гончаренко.

Ранее США обратились к Зеленскому с требованием внимательно подойти к назначению генерального прокурора Украины, в чем обещали оказать любое содействие киевским друзьям.

По версии Белого дома, озвученной Пенсом, новый генпрокурор должен ответственно бороться с проявлениями коррупции.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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