Депутат рады вывел нового генпрокурора Украины «на чистую воду» вопросом: «Что вы делали в Крыму?»
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что новый генпрокурор Украины депутат Андрей Костин посещал Крым после его аннексии.
«Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал», - заявил Гончаренко.
Ранее США обратились к Зеленскому с требованием внимательно подойти к назначению генерального прокурора Украины, в чем обещали оказать любое содействие киевским друзьям.
По версии Белого дома, озвученной Пенсом, новый генпрокурор должен ответственно бороться с проявлениями коррупции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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