Tesla начнет брать деньги за использование навигаторов

Компания Tesla сообщила, что начнет брать деньги с водителей своих автомобилей за использование навигаторов. Однако это коснется только тех, что автомобили старше восьми лет.

Авторитетное издание Carbuzz сообщает, что компания Tesla анонсировала введение платы за использование некоторых опций на своих автомобилей. Так, теперь водителям придется платить за использование фирменной навигационной системы. Однако плата будет взиматься только с водителей, чьи автомобили старше восьмилетнего возраста.

Ранее Tesla ввела плату за использование еще одной опции — быстрой зарядки Supercharger, которая изначально была бесплатной. При этом водители платят независимо от возраста своих автомобилей.

Примечательно, что плата за использование навигатора будет взиматься только с автовладельцев, чьи автомобили выпущены после 20 июля 2022 года, при этом опция будет бесплатной для автомобилей собранных до этой даты (но не старше восьми лет).

Водитель имеет право не оплачивать опцию, однако тогда функция фирменного навигатора Tesla исчезнет из бортового компьютера. Таким образом, единственным способом запустить навигатор в автомобиле станет смартфон, с помощью которого можно проложить маршрут. При этом подключить его к мультимедийной системе автомобиля невозможно.