На Лазурном берегу бизнесмены организовали плавание с дельфинами в обход закона

Прокуратура Грасса (Приморские Альпы) в начале июля арестовала лодки трех компаний, которые предлагали поплавать в Средиземном море с дельфинами, практика, запрещенная с 2020 года.

Примерно за 300 евро на человека в день эти компании, базирующиеся в Манделье-ла-Напуль и Антибе, на Лазурном берегу, предлагали прыгнуть в воду, в открытом море, с маской и трубкой, посреди стаи дельфинов, ранее замеченной с помощью локационного прибора.

Однако с момента постановления от 3 сентября 2020 года, вступившего в силу с 1 января 2021 года, «мы больше не имеем права приближаться ближе, чем на 100 метров к дельфину, тем более прыгать в воду с дельфином», заявило обвинение.

«После первой информационной встречи с тремя операторами в декабре 2020 года в феврале 2021 года мы отметили, что эта деятельность по-прежнему предлагается на их веб-сайте», — добавили в прокуратуре.

После отзыва морской жандармерией в апреле 2021 года три компании продолжали работу все лето 2021 года, потому что это очень прибыльно.

Прокуратура предупредила, что виновные предстанут перед судом к концу года, в частности, за «вводящую в заблуждение коммерческую практику и умышленное нарушение охраняемого вида животных».

Руководителям грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 300 000 евро.