Дачники рассказали, как бороться с красными пятнами на листьях смородины

Выпуклые пятна красного цвета появляются на листьях смородины весной и летом. Игнорировать их нельзя. Их появление не связано с болезнью, погодой.

Описание вредителя:

Сосущие насекомые угрожают здоровью всего сада. Галловая тля больше всего любит молодые листья красной, белой смородины, но если с ней не бороться, оккупирует растущие поблизости кусты малины, крыжовника. Размножаются насекомые с весны и до осени, от одной взрослой особи появляется 6-7 поколений вредителей.

Летом коричнево-красные пятна на листьях смородины появляются, если куст заражен антракнозом.

На нижней стороне смородиновых листьев паразитируют личинки галловой тли, они сосут сок. Поврежденная вредителями ткань листовой пластинки разрастается, поэтому на лицевой стороне листа появляются вздутия желтого или темно-красного цвета.

Взрослые особи откладывают рядом с почками в трещины коры яйца, там они зимуют. Весной из них отрождаются новые личинки, заражение сада вредителями продолжается.

Вред для смородины:

Кусты, пораженные галловой тлей, дают меньший прирост, урожайность смородины падает. У растений, массово заселенных вредителями, листья засыхают, опадают, молодые побеги растут медленно, деформируются, в последующие годы могут не давать ягод.

Ослабленные вредителем кусты смородины больше подвержены заболеваниям:

бокальчатой ржавчине;

антракнозу;

реверсии (махровости);

септориозу.

Если не предпринимать никаких мер, то с каждым годом вредителей будет все больше, а урожай ягод меньше. Молодые побеги будут зимой подмерзать, состояние смородиновых кустов ухудшаться.

Как бороться с красными пятнами на листьях смородины:

Механический способ борьбы эффективен, если насекомых мало и листьев с вздутиями красного цвета еще не много. Их нужно оборвать и уничтожить.

Оторванный лист необходимо сразу класть в ведро или другую емкость, чтобы личинки, взрослые насекомые с него не попали на другие растения.

Вторая популярная мера борьбы – профилактика: подкормки, санитарная и омолаживающая обрезки, поливы. Тля обычно заселяет слабые растения.

На смородину плохо влияют и ослабляют:

сухая почва, воздух;

недостаток калия, фосфора, других микроэлементов;

переизбыток азота;

повреждение корней;

неблагоприятный температурный режим.

Эффективны народные методы, если их применяют в системе. От красных пятен на смородине помогает зола. Из нее готовят настой – кипяток 5 л, зола 1 ст., мыло (стружка) 25 г, когда он остынет, процеживают, опрыскивают со всех сторон листья.

Хорошо справляется с вредителями настой махорки. Настаивают его 2 дня. На ведро горячей воды добавляют 500-800 г табачной пыли. Перед обработкой его разбавляют 1:1 чистой водой, и растворяют в нем 40 г хозяйственного мыла.

Весной до распускания почек уничтожают нитрафеном перезимовавшие кладки яиц − 250 г на 10 л воды. После появления красных пятен смородину дважды подкармливают по листу суперфосфатом – 10 г на ведро воды. Интервал между опрыскиваниями 2 недели. Удобрение, проникая в ткани растения, меняет состав клеточного сока смородины, тля этого не любит.